Calcio donne serie B: un’altra battuta d’arresto per la formazione di Benedetti, che resta in fondo alla classifica. Le ragazze del patron Anselmi travolte a Verona

La speranza era che la vittoria casalinga contro il Frosinone potesse rappresentare una svolta per l’Arezzo calcio femminile. Invece, domenica scorsa, le amaranto hanno subìto un’altra sconfitta pesante a Verona contro l’Hellas. La sfida non è mai stata in discussione, con Peretti a portare avanti le scaligere al 13’ su assist della ex Licco, che poi si mette in proprio prima dell’intervallo segnando il 2-0 con la complicità del portiere amaranto Di Nallo, indecisa anche a metà ripresa quando, con un’uscita avventata, favorisce il tris di Begal. "Un’altra prestazione negativa e un altro risultato pesante, anche se nella prima parte di gara stavamo tenendo bene il campo. Non riusciamo, però, a concretizzare e facciamo sempre degli errori che ci costano caro": questa l’analisi del tecnico amaranto Andrea Benedetti. In classifica, l’Acf resta al quartultimo posto con 6 punti.

Ora, un turno di riposo, poi domenica 2 novembre al "Nespoli" arriverà il San Marino penultimo, per uno scontro diretto già delicato anche se sono passati solo pochi turni. Sorride, invece, la Primavera, che ha osservato un turno di riposo dall’alto del secondo posto in Primavera 1 in coabitazione con Milan, Roma e Sassuolo.

Belle notizie anche dall’Under 15, che centra la quarta vittoria di fila battendo 1-2 l’Aglianese in trasferta con le reti di Lalli e Cannone. L’Under 17, invece, cade in Valdarno contro la Sangiovannese (4-1).

L.A.