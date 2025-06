Calcio, dopo aver accarezzato il sogno della promozione in prima IL tecnico saluta e ringrazia la dirigenza. Bertelloni: "Ho lasciato per lavoro, il San Vitale Candia resterà sempre nel mio cuore»

di Ilaria Gallione

Le strade del San Vitale Candia e di Paolo Bertelloni hanno preso direzioni diverse, ma i rapporti continuano ad essere ottimi. A precisare le dinamiche di questa separazione è proprio l’ex mister dei massesi. "L’unica ragione di quest’addio è il lavoro – spiega – che mi porterà a trasferirmi a Piacenza. Già a marzo, quando nell’aria c’era quest’opportunità lavorativa, ho dovuto interrompere le trattative con la società. L’intenzione era quella di continuare ancora insieme, ma a quel punto non è più stato possibile. Approfitto dell’occasione per ringraziare i ragazzi che hanno sempre dimostrato una grande professionalità e che si sono sempre messi a completa disposizione in questi anni".

"Se abbiamo raggiunto traguardi e risultati importanti – prosegue – gran parte del merito è il loro perché hanno accettato un impegno che per la categoria poteva sembrare più impegnativo del dovuto. Poi non posso non ringraziare tutti i miei collaboratori, che mi hanno sempre sostenuto e con cui ho condiviso anni molto belli. Tra tutti Gargani, Goracci e Giusti che come vice è stato un elemento fondamentale. Con loro ho vissuto la stagione sotto ogni aspetto Un grazie va anche alla società che ha sempre creduto in me, anche nei momenti più difficili, ribadendo più volte la fiducia nei miei confronti. La promozione, la salvezza e infine i playoff di quest’anno sono stati il frutto di un duro lavoro di tutto il gruppo. A volte poteva sembrare di essere fuoriusciti dalla rotta e di essere lontani dagli obiettivi prefissati, ma il campo ci ha ripagato degli sforzi fatti e ha ricompensato la società per essere stata coerente con i programmi di inizio stagione".

"Auguro il meglio anche mister Ivano Gigli, che mi sostituirà – conclude – nella speranza che possa portare in alto una squadra che rimarrà sempre nel mio cuore".