Calcio: dopo il salto in Promozione, tante trattative per il ds Facchini. La Dozzese al lavoro. Obiettivo la salvezza

La Dozzese ha vinto il campionato di Prima Categoria, un trionfo arrivato all’ultima giornata con il successo ottenuto contro il Fontanelice. Nel prossimo torneo i gialloblù parteciperanno alla Promozione, un ritorno dopo tante stagioni in una categoria che la società ha già fatto e si appresta a rifare. I dozzesi si presenteranno ai nastri di partenza con una formazione molto giovane, non verranno fatte follie per allestire il gruppo che avrà come obiettivo la permanenza in Promozione.

Conquistato il salto al pieno di sopra, il direttore sportivo Daniele Facchini ha cominciato a lavorare per la costruzione della nuova squadra, l’opera non poteva che partire dalla conferma del tecnico Pierluigi Pari. Non era una continuazione del rapporto scontata: Pari ha avuto qualche richiesta, ma il diesse Facchini è stato bravo a convincerlo a rimanere la dove è riuscito a vincere. Ripartire da questo binomio è un aspetto importante per la società gialloblù, una base che garantisce già conoscenza dell’ambiente e di quella che è la realtà dozzese. Non saranno più nell’organico i difensori Giunchedi, passato al Fontanelice, e Giovannini finito al Castel del Rio. I centrocampisti Visani e Piancastelli sono andati al Fontanelice, altro addio in linea mediana per Gordini passato anche lui al Castel del Rio.

Intanto non sono mancate le operazioni in entrata con gli ingaggi dei difensori Borsetti (2004, Libertas Castel San Pietro), Rocci (2004, Valsanterno) e Nistor (2004, dal Placci Bubano). Il centrocampo è stato rinforzato con il 2005 Dall’Olio, arriva dal Medicina Fossatone, ma nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia della Libertas Castel San Pietro. In attacco invece è arrivato il 2002 Fagnocco che era in forza al Castel Del Rio. Le operazioni di mercato non sono finite, sta venendo fuori una squadra giovane e interessante sotto tanti punti di vista.

Nelle prossime settimane Facchini perfezionerà qualche altra operazione, puntando su ragazzi esordienti in Promozione, e su altri invece che l’hanno già fatta e possano portare in dote la loro esperienze ad un gruppo particolarmente giovane. L’obiettivo è quello di giocare nella stessa categoria pure l’anno prossimo, l’impresa non è facile, ma non era nemmeno scontato che la Dozzese vincesse il campionato 2024/2025.

Antonio Montefusco