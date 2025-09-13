Calcio: doppio match al “Buon Riposo“ con Camaiore-Prato alle 15 e poi Salavetitia Seravezza-Corsanico alle 20.30. Domenica di campionato e coppe per le versiliesi

La seconda domenica di settembre combacia con la 2ª giornata del campionato di Serie D, la 1ª giornata di quelli di Eccellenza e Promozione e con gara-2 di Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Vediamo in dettaglio il programma che attende tutte le “nostre“ versiliesi... con tanto di designazioni.

In Serie D siamo già alla seconda giornata di campionato. Il Seravezza, dopo la super partenza battendo la corazzata Grosseto, va in trasferta in terra umbra dove sarà ospite del Cannara (arbitra Cifra di Latina, coadiuvato dagli assistenti di linea anconetani Baldoni e Di Tella). Match casalingo ma al “Buon Riposo“ di Pozzi (poiché al Comunale sono in corso i lavori sul manto erboso) per il Camaiore di Pietro Cristiani che deve subito riscattar la sconfitta 5-0 a Ghivizzano. Alle 15 domani affronterà il Prato, a sua volta voglioso di punti dopo aver perso 0-1 la prima in casa con l’Orvietana. Fischia Moretti di Cesena, con Lauri di Modena e Soverini di Bologna.

In Eccellenza inizia il campionato (fischi d’inizio alle ore 15) e per la terza domenica di fila, dopo le due sfide di coppa, c’è Castelnuovo-Viareggio (terna con Sara Foresi di Livorno e i guardalinee fiorentini Valeri e Rontani). Il Real Forte Querceta è sul campo della Sestese (dirige Casale di Siena, assistito dagli empolesi Pappalardo e Mohamed).

In Promozione via al campionato (qui alle 15.30) con Forte dei Marmi-Montelupo (arbitro Francesco Menchini di Viareggio, assistenti Ilona Chernenkova di Piombino e Alessio Ricciardi di Livorno) al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta e Fortis Juventus-Pietrasanta (Alessio Mauro di Pistoia, Gianni Gambini di Pontedera e Gabriele Intermite di Viareggio). Forte e Pietrasanta torneranno in campo poi mercoledì in gara-3 dei rispettivi triangolari di Coppa: entrambe in casa.

In Prima categoria alle 15.30 in Coppa (gara-2) c’è Capezzano-Romagnano (Girolami di Pontedera). Riposa la Torrelaghese.

In Seconda categoria alle 20.30 al “Buon Riposo“ ecco il derby serale di Coppa Salavetitia Seravezza-Corsanico (Poli di Carrara). Riposa il Massarosa.