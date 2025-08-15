Calcio, è il secondo successo consecutivo e tredicesimo complessivo. Un nuovo trionfo per i ragazzi del Levignani nella 47^ edizione del torneo "Alta Versilia»

La 47^ edizione del torneo Alta Versilia va al Levigliani (13^ successo totale, che vale l’allungo nel palmares e secondo successo consecutivo) che supera 2-1 in rimonta l’Arni mandando in visibilio i suoi tifosi accorsi in massa allo stadio "Macchiarini-Ricci". Partita vera tra due squadre costruite per primeggiare, che hanno meritato la finalissima. È finita, quindi, come nella fase a girone con il successo, con il minimo scarto, dei campioni in carica. Dimostrazione che l’equilibrio tra le due squadre era reale, ma che il Levigliani è stato anche più pratico. Inizio partita spumeggiante. Luisotti porta avanti l’Arni, su imbeccata di Tedeschi (miglior giocatore del torneo) dopo 8’, ma passa pochissimo e Maggi, al 12’ su lancio di Perregrini salta la difesa e sigla l’1-1. Siamo appena al 28’ ed arriva la rete che decide il match. La sigla ancora Maggi con un bel diagonale. Poi è tanto Arni, con un altro importantissimo episodio a chiudere un primo tempo effervescente: Luisotti calcia alto un rigore, decretato per fallo su Roberto Landi. Nella ripresa Luisotti (capocannoniere con 6 reti) ci prova un paio di volte, ma il risultato non cambia e parte la festa del Levigliani. "La nostra solidità difensiva ha fatto la differenza" dice Daniele Verona del Levigliani. "Meritavamo di più – sottolinea Marco Iori – ma il Levigliani è stato nuovamente più pratico di no. Arbitraggio pessimo, peccato perché il livello del torneo migliora di anno in anno". LEVIGLIANI: Nicodemi, De Lucia, Grassi, Vannucci G., Vannucci E. (Intaschi), Perregrini, (Lorenzoni) Pellizzari, Ambrosi, Di Martino, Maggi A., Lopez Cordova. ARNI: Manattini, Vanni, Picchi (Biggi), Mattei S., Landi N., Kabashi, Tedeschi, Verona (Cagnoni), Landi R., Luisotti, Da Prato. Sergio Iacopetti