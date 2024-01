Calcio, e’ scattato il toto-allenatore. I supporter sognano il ritorno di Silvio Baldini. Tra i papabili Antonio Calabro e Gennaro Volpe

Chi dopo Dal Canto? E’ scattato subito il toto-allenatore nel pomeriggio di ieri. Il primo nome balzato subito sulla bocca di tutti è quello di Silvio Baldini. Chi conosce ed ama questa piazza più di lui? L’ultima volta è riuscito a portare la Carrarese sino alla semifinale playoff. Cosa potrebbe fare in un suo terzo mandato con una squadra così ben attrezzata? La suggestione di rivederlo su quella panchina per nuova impresa c’è, eccome.

Le alternative più quotate sono due profili più giovani, entrambi sotto i 50 anni, ma già con tanta esperienza: il pugliese Antonio Calabro, che in carriera ha allenato anche il Carpi in Serie B ed arrivato secondo in serie C col Catanzaro, e il partenopeo Gennaro Volpe, già premiato come "migliore allenatore emergente della serie C" ed esonerato quest’anno dopo 4 giornate dall’Entella dove aveva allenato a più riprese sia in serie B che in C. Quest’ultimo avrebbe il vantaggio di conoscere bene il girone B. Nella lista dei papabili inseriamo anche i vari Marco Gaburro, Luciano Menichini e Lamberto Zauri ma dagli spifferi che escono da piazza Vittorio Veneto sembra che si tratti di una corsa a due. Gian. Bond.