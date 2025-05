Calcio e solidarietà - Domenica dalle 16,30 a San Piero a Ponti. Un ’Triangolare visionario’. In campo con i non vedenti

I Distretti Leo e Lions Toscana, in collaborazione con l’associazione Quartotempo Firenze, organizzano un torneo di calcio a 5 giocato da squadre miste composte sia da persone vedenti che da persone non vedenti. L’evento si svolgerà domenica 18 maggio, a partire dalle 16,30, presso la sede di Quarto Tempo a San Piero a Ponti al Circolo Dino Manetti che dispone di un impianto sportivo. Le tre squadre sono Leo, Lions e Quarto Tempo. Questo il programma: dalle 16,30 alle 19,30 Torneo di Calcio Visionario; ore 19,30 premiazione delle squadre vincitrici del torneo; ore 20 presentazione del libro ‘Tifosi viola per sempre’ a cura di Paolo Mugnai, con prefazione di Giancarlo Antognoni, edizioni della Sera; ore 20,15 cena conclusiva con premi e gadget della Viola autografati. Sono disponibili due tipologie di biglietti: solo partita, al costo di 10 euro a biglietto; partita più cena, al costo di 25 euro. Referenti Virginia 3494114035 e Alessandro 3484359427, insieme a Filippo Iania e altri dello staff. Il ricavato sarà destinato al supporto dell’associazione Quartotempo.

Per prenotare i biglietti della partita basterà compilare il modulo e fare un bonifico alle coordinate: //forms.gle/PzaMWMj1z5FxzWhY7. Per l’intero evento sarà presente un totem per la raccolta degli occhiali usati. Tanti gli sponsor, comuni, enti e associazioni a sostegno della manifestazione. Saranno presenti gli ex viola Celeste Pin e Manuel Pasqual e Carletto Dj.

F. Que.