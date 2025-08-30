Calcio E’ terminata a reti bianche l’amichevole disputata al “Falconara” di Lerici. Un pareggio carico di significati tra il Pontremoli e la Fivizzanese

Pontremoli

0

Fivizzanese

0

PONTREMOLI: Razzoli (46’ Gussoni), Tarantola (51’ Domenichini), Lecchini, Vignozzi, Cervara, Berti, D’Angelo Riccardo (61’ D’Angelo Davide), Es Sahraoui (51’ Pifferi), Di Santo (56’ Lazzeroni), Micheli, Lombardini (61’ Ginesi). All.: Guastini.

FIVIZZANESE (1° tempo): Santini, Ceragioli, Valentini, Gerali, Tognocchi, Clementi, Carnaccioli, Salku Andrea, Catola, Mosti, Tonelli.

FIVIZZANESE (2° tempo): Riccò, Ceragioli, Valentini, Gerali, Tognocchi, Zeni, Corvi, Salku Andrea, Salku Bruno, Carli, Carpentieri. All.: Duchi.

Arbitro: Vallerini di Carrara.

PONTREMOLI – Primo test stagionale per il Pontremoli, ripescato in Seconda Categoria, terza amichevole, invece, per la Fivizzanese, fresca neopromossa in Prima Categoria. Il test è terminato in parità e le due contendenti hanno fatto registrare qualche passo in avanti da un punto di vista della condizione fisica. È finita senza reti l’amichevole della squadra diretta da Guastini fedele al suo 4-3-3- e la formazione medicea di Davide Duchi.

Le indicazioni positive sono venute dalla coppia Lecchini-Vignozzi che hanno francobollato prima Tonelli poi Carpentieri, a questi va aggiunto Riccardo D’Angelo, l’ex giovanili dello Spezia ha giocato ‘mille’ palloni, sempre nel vivo del gioco, determinante nel recupero-palloni, tempestivo nei suggerimenti. Anche Micheli ha dimostrato di essere sulla strada giusta, l’attaccante si è speso su palloni giocabili e nei 90’ minuti ha colpito un palo (69’).

Di contro la Fivizzanese che denunciava assenze, notevolmente ridimensionata dai carichi di lavoro ai quali è sottoposta da inizio mese, ha affrontato i “pontremolesi“ con determinazione creandogli qualche problema. Su tutti Tognocchi, poi nella ripresa la girandola di sostituzioni il test ha perso di tono. Ieri sera il Pontremoli era di scena sul “Falconara” ospite del Lerici.