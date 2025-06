Calcio Eccellenza, al Cenaia confermato mister Sena

Cenaia (Pisa), 21 giugno 2025 – Grandi manovre a Cenaia in vista della prossima stagione di Eccellenza 2025/26. La società ha comunicato la lista dei giocatori che non faranno più parte del sodalizio arancioneroverde.

Separazioni tristi ma legate alle dinamiche del calcio nonostante l’entusiasmo per i risultati ottenuti. La società ha ringraziato i calciatori per la professionalità, la correttezza e lo spirito mostrato dentro e fuori dal campo.

“Ogni goccia di sudore versata per la maglia arancio-verde, oltre che contribuire ai risultati, ha creato un legame di profondo rispetto e ammirazione reciproco. Uomini veri oltre che ottimi calciatori. Un ringraziamento speciale va a Elia Papini, colonna delle ultime stagioni del Cenaia, ricche di soddisfazioni, vittorie e pagine di calcio che rimarranno indelebili nella nostra storia. Per tutti un sincero augurio per un futuro ricco di soddisfazioni sportive e umane".

Così non faranno parte dell’organico Apolloni, Baglini, Bartolini, Calloni, Canessa, Di Bella, Ferretti, Goretti, Guelfi, Landucci, Marcon, Papini, Puccini, Remorini, Silvestri e Solimano.

Sulla panchina della prossima stagione siederà ancora Nicola Sena, confermatissimo. Insieme a lui confermato anche tutto il suo staff, composto da Matteo Malandra preparatore dei portieri, Emiliano Serraglini preparatore atletico e Mauro Perondi massaggiatore.