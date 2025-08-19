Calcio Eccellenza. Ardor, 2 colpi. Ecco Panatti e De Angelis

Due (grandi) colpi di mercato che riportano l’Ardor Lazzate al livello, o quasi, delle big del girone A di Eccellenza. All’appello mancavano un centrocampista e un attaccante e al termine della prima settimana di allenamenti il direttore sportivo Lino D’Onofrio ha accontentato mister Ferdinando Fedele ingaggiando quanto serviva. Angelo Panatti è già noto in Brianza per l’ottima stagione 2023/24 giocata con la maglia della Folgore Caratese. La sua vera dimensione è la Serie D, l’ha giocata oltre che con la maglia azzurra anche a Sesto San Giovanni, Inveruno, Borgosesia, Sondrio, Ciserano (dove andò a segno 9 volte prima di approdare a Carate) e l’anno scorso a Sant’Angelo Lodigiano. La parentesi con la Biellese in Eccellenza lo vide protagonista con 20 segnature. Disputa il settore giovanile all’Inter, poi Spezia e Spal. In attacco prenderà il posto di Francesco Giangaspero l’esperto (classe 1990) Ciro De Angelis (in foto) che per la prima volta dopo una interminabile carriera (350 presenze) in Serie D scende in Eccellenza per difendere i colori gialloblù. Ha indossato le casacche di Voghera, Vibonese, Alzano, Ciliverghe, Caravaggio, ancora Ciliverghe nel 2017/18 dove tocca quota 23 gol, poi Monopoli in C, Cesena, Luparense, Fanfulla, Sporting Franciacorta (ancora 23 reti), Sangiuliano, Pro Palazzolo, San Marino e Francavilla.

Ro.San.