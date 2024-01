Calcio Eccellenza: arriva il Castiglione del Lago. L’ordine di Manni: "Acf Foligno, rialzati»

FOLIGNO – Archiviato il primo passo falso stagionale, oggi l’Acf Foligno ospita al Blasone il Castiglione del Lago, una delle sorprese più positive di quest’ultimo scorcio di campionato. "Subire la sconfitta dopo la pausa ci ha dato fastidio – spiega l’allenatore folignate, Alessandro Manni – Ora ci deve dare ulteriore consapevolezza delle nostre potenzialità. Con il Pontevalleceppi a livello di prestazione non posso rimproverare niente". Oggi il calendario assegna alla Acf un turno difficile... "Si è vero. Al Blasone arriva una squadra, il Castiglione del Lago, sulle ali dell’entusiasmo. Un collettivo che vanta una striscia positiva di nove turni, avversario che merita rispetto, motivo per cui se vogliamo rialzare la testa saremo obbligati a disputare una partita perfetta. Abbiamo subito una sconfitta che non ha cambiato la nostra posizione al vertice della graduatoria, forse salutare per affrontare l’impegno odierno con la giusta cattiveria calcistica – conclude l’allenatore Manni – consapevoli delle nostre potenzialità per provare da subito a riprendere quel percorso che ha caratterizzato l’intera prima parte della stagione". Appuntamento con il Castiglione del Lago che l’Acf Foligno affronterà con qualche defezione di troppo. Nuti è infortunato, Mattia è squalificato e Khribech che accusa mal di schiena sembra destinato a partire dalla panchina. Questa la probabile formazione: Lori, Zichella, Currieri, Moracci, Benedetti, Brunetti, Settimi, Bruschi, Di Cato, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni