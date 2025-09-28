CALCIO ECCELLENZA. Arriva il Taggia, la Fezzanese vuole tornare alla vittoria: "È un match difficile dove serviranno grinta e attenzione»

La Fezzanese vuole tornare alla vittoria oggi alle 15 a Castelnuovo Magra nel match contro il Taggia nella terza giornata di Eccellenza (arbitra Zambelli di Lodi). I fezzanoti sono reduci dal pari-beffa ad Arenzano che è costato il primato in classifica, ora occupato da Campomorone e Genova. Oltre alla delusione per un risultato penalizzante, la Fezzanese ha perso per infortunio due difensori importanti come Salerno e Masi, che lo staff medico spera di recuperare per il match odierno. "Siamo pronti a dare il massimo per portare a casa un’ altra ottima prestazione perchè quello che conta ora è quello – sottolinea il tecnico dei verdi Giulio Ponte – Se saremo uniti come sempre verrà fuori e potremo gioire. Dobbiamo mantenere entusiasmo e attenzione sempre alta, caratteristiche mai scontate". Le altre partite della giornata sono Athletic Club Albaro-Arenzano, Campomorone Sant’Olcese-San Francesco Loano, Carcarese-Pietra Ligure, Genova-Golfo Paradiso Pro Recco, Millesimo-Busalla, Molassana-Bogliasco, Rivasamba-Voltrese.

Paolo Gaeta