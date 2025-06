Calcio Eccellenza. Asta Taverne, conferma per Hoxhaj. Un punto di forza per il centrocampo

È arrivata una nuova conferma in casa Asta: il club arancioblù ha annunciato, nelle scorse ore, il proseguimento del rapporto con Daniele Hoxhaj. Il centrocampista, classe 2003, è arrivato a Taverne, a stagione in corso, l’annata passata, e ha saputo inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra, offrendo un contributo prezioso in termini di qualità tecnica, visione di gioco e dinamismo. Nonostante una stagione segnata da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, il giocatore ha saputo mettersi in luce con prestazioni convincenti, dimostrando professionalità, determinazione e carattere.

La sua capacità di adattarsi e la grinta mostrata nelle uscite stagionali hanno convinto lo staff e la società arancioblù a proseguire il percorso insieme. La scelta di proseguire insieme nasce dalla fiducia che la società ripone in lui, frutto della sua già importante esperienza maturata in questa categoria nonostante la giovane età. Hoxhaj è arrivato all’Asta dalla Nuova Foiano, dopo aver vestito le maglie di Scandicci, dai regionali fino all’esordio in D nel 21-22, con l’intermezzo del 20-21 alla Colligiana, 4 presenze nel campionato di ripresa post Covid e Mazzola (20 presenze nel 22-23 e 22 nel 23-24).