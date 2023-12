Calcio Eccellenza. Base e Ardor corrono. La Leon torna a crederci

È stata la domenica nel girone A della Base Seveso (foto), ma anche nel girone B della Leon.

Mentre se parliamo di giocatori, di singoli, spicca la doppietta di Francesco Giangaspero che regala alla sua Ardor Lazzate il settimo risultato utile.

Base e Ardor che salgono a quota 26 in classifica, in piena scia playoff e tutto sommato ancora in odor di vetta visto che la capolista Pavia dista solamente sei lunghezze e dopo gli ultimi risultati la situazione al vertice della classifica si è compattata e non poco.

Benissimo la Base che si conferma in un momento di forma strepitosa e ne rifila quattro in casa nello scontro diretto (e quasi derby) alla Caronnese di Roberto Gatti. La sblocca dal dischetto Cannizzaro, segna ancora l’ultimo arrivato Cavaliere, Gomez Gonzales e Romeo firmano il poker (4-1). I cugini di Lazzate, grazie appunto a Giangaspero, superano di giustezza la Vergiatese, dice invece male al Meda che dopo il roboante 3-0 sull’Oltrepò cade a Sesto Calende. Immeritatamente secondo mister Cairoli "…perché il pari era il risultato più corretto. Abbiamo preso un gol stupido, nato da un nostro errore, sapevamo come muoverci in quella situazione. Non eravamo fenomeni l’altra domenica, non siamo scarsi oggi".

Pelle e Bonseri trascinano sul podio la Leon, superata la Trevigliese in campo (2-0) e in classifica. Con il ko del Sondrio, la vetta occupata dal Mapello è a sei lunghezze. E a Vimercate riprendono a crederci. Chi invece proprio non va è la Vis Nova battuta 3-0 dal fanalino di coda Calolziocorte; un passivo pesante che apre più di una riflessione tecnica in società. Intanto il Muggiò che aveva anticipato a sabato (0-0 con l’Arcellasco) perde in attacco Zenga – finito quasi subito ai margini del progetto – che ha firmato sempre in Eccellenza per il Codogno.

Ro.San.