Calcio Eccellenza. Base Seveso, assalto ai playoff. Il primo ostacolo è il Saronno

In vista c’è un turno infrasettimanale, unico del girone di ritorno di Eccellenza, e chi può anticipa al sabato. Tre le brianzole in campo e nel girone A spicca la trasferta della lanciatissima Base di Seveso che dopo aver dominato il derby col Meda e festeggiato una salvezza alquanto concreta (39 punti significano grande tranquillità con ancora una decina di turni da giocare), dà ufficialmente l’assalto ai playoff sfidando il Saronno sul neutro di Gallarate. La società del dg Proserpio, infatti, è costretta di nuovo a emigrare per gli annosi problemi al terreno di gioco del “Colombo-Gianetti” optando per l’opzione sintetico. Calcio d’inizio alle 20.30. Mezz’ora prima, sempre nel girone A, tocca al Meda che evita così la concomitanza con il Renate (che gioca domani alle 14 col Padova) e anticipa la difficilissima sfida col Casteggio.

E oltre ai problemi in attacco, mister Cairoli (ancora squalificato) dovrà fare a meno dietro di Ambrosini e Bianchi. Nel girone B scende in campo alle 18 il Muggiò impegnato in provincia di Cremona contro la Soresinese e privo in attacco di Mario Dervischi, squalificato.

Ro.San.