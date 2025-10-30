Calcio Eccellenza, battuta d’arresto contro la Pro Recco. Fezzanese ko e raggiunta in vetta: "Abbiamo gestito male la partita»

E’ amara la settima giornata del campionato di Eccellenza per la Fezzanese. I fezzanoti interrompono la loro serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia, subendo così la prima sconfitta stagionale perdendo per 3-2 nei minuti di recupero a Castelnuovo Magra con il Golfo Paradiso Pro Recco. Come (piccola) consolazione, la compagine del tecnico Giulio Ponte non perde del tutto la vetta della classifica ma viene soltanto raggiunta dal Rivasamba e dall’Athletic Club Albaro, con cui condivide la vetta della classifica. La partita è stata ricca di colpi di scena, di gol ma anche di errori che ne hanno determinato lo svolgimento. I ragazzi di Ponte non si sono espressi al meglio soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa pur creando molto di più degli avversari, non sono riusciti a finalizzare pagando a caro prezzo alcune gravi ingenuità difensive, tra cui una sfortunata autorete, che hanno consentito all’undici genovese di conseguire un’insperata vittoria. "Un brutto approccio alla gara con un primo tempo giocato male – dice il direttore tecnico Manrico Borrini – Secondo tempo meglio a livello di determinazione ma una volta andati in vantaggio, invece di cercare il raddoppio, ci siamo spenti e in quattro minuti siamo andati sotto. Peccato perchè dopo il 2-2 abbiamo avuto prima noi di loro la palla del 3-2 ma questa volta il portiere si è superato per poi essere il migliore in campo del Golfo Paradiso. Si riparte domenica in casa del Genova calcio ancora più uniti di prima coscienti che le partite sporche come quella di oggi vanno gestite meglio".

La gestione della partita e soprattutto dei minuti di recupero è costata la sconfitta al team di Fezzano, in quanto una maggior attenzione difensiva gli avrebbe permesso di conseguire un pareggio mantenendo così il primato solitario con un punto di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Fezzanese che cercherà il riscatto domenica prossima nell’ottava giornata dove sarà di scena sul difficile campo del Genova Calcio attualmente al settimo posto.

Paolo Gaeta