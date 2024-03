Calcio Eccellenza. Bmg, sogno di coppa: "Ma ora c’è Foligno...»

PERUGIA – Il sogno continua. La vittoria di mercoledì a Castelvetro ha alimentato, e non poco, le speranze di qualificazione dell’Atletico Bmg. Mercoledì prossimo a Massa Martana la formazione di Farsi partirà con il vantaggio, di non poco conto, di difendere il gol messo a segno da Sciacca su rigore all’89’, dopo che il Terre di Castelli aveva fallito un penalty al 70’, nell’andata dei quarti della coppa nazionale di Eccellenza. La magia di coppa, insomma, continua e superare il turno vorrebbe dire avvicinarsi e non poco a quella promozione in serie D che avrebbe il sapore di un’impresa incredibile. "Calma – avverte subito Francesco Farsi – perché stiamo correndo troppo. Va bene l’euforia ma dobbiamo ancora giocare 90 minuti. Dopo Osimo aveva detto che avremmo dovuto pensare di stare 0-0 e avevamo vinto 2-0. Pensate adesso che abbiamo vinto 1-0… Ma soprattutto – continua il tecnico – domenica dovremo andare a Foligno, contro la capolista. Non proprio una passeggiata e io e i ragazzi non vogliamo lasciare da parte il campionato. La coppa, a questo punto, diventa un traguardo importantissimo e i ragazzi sono stati bravi a fare quello che hanno fatto. Una partita alla volta però".