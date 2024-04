Calcio Eccellenza. Cava Ronco, nel recupero un punto in rimonta e la salvezza matematica

Savignanese

2

Cava Ronco

2

SAVIGNANESE: Amatori, Zoffoli, A. Mazzarini, Ariyo (21’ st Possenti), Lambertini, Mazza, Di Gilio (43’ st Rizzitelli), Tola, Amaducci (21’ st Masciullo), Vitalino (37’ st F. Mazzarini), Bullini (21’ st Protti). All.: Montanari.

CAVA RONCO: Alpi, Bellavista, Sango, Sciaccaluga (26’ st Rabiti), Fantinelli (12’ pt Bandini), Melandri, Parlanti (29’ st Delvecchio), Garavini, Grazhdani, Lupattelli, Martoni (39’ st Yoada). All.: Muccioli.

Arbitro: Esposito di Ercolano.

Reti: 27’ pt (rig.) Zoffoli, 39’ pt Bullini, 4’ st Martoni, 17’ st Grazhdani.

Un tempo e un punto a testa tra Savignanese e Cava Ronco nel recupero della gara, valevole per la 30ª giornata di Eccellenza (girone B), non disputata il 3 aprile a causa della scomparsa di Maria Cristina De Zardo, presidente del club cesenate. Avvio arrembante dei padroni di casa, penultimi e disperatamente a caccia di punti salvezza; più guardinghi gli ospiti. Al 27’ contatto in area forlivese tra Amaducci e Grazhdani; l’arbitro indica senza esitazioni il dischetto: Zoffoli calcia, Alpi intuisce ma non ci arriva. La Savignanese insiste e raddoppia: Bullini salta un difensore, prende la mira e indovina il sette; poi è Vitalino, su punizione, a sfiorare il tris.

Nella ripresa, però, emerge il Cava Ronco. Che già al 4’ accorcia con Martoni, lesto a penetrare in area e a infilare Amatori. I forlivesi ci credono e pervengono al pareggio con Grazhdani, innescato da un delizioso assist di Garavini. Gelata, la Savignanese si riversa in avanti ma il forcing finale è sterile. Per il Cava Ronco, nono a quota 42, la salvezza è matematica. La Savignanese, a quota 25, è sempre più nei guai.

Marco Lombardi