Calcio Eccellenza: Cazzadore e Vanzini lasciano il Sant’Agostino, rivoluzione in vista

La coppia gol del Sant’Agostino, Cazzadore-Vanzini, ha le valigie in mano. Il capocannoniere del girone non ha accettato la riconferma perché dovrà essere operato a un piede e poi dovrà sostenere la riabilitazione, tutte operazioni che richiedono tempi lunghi. Vanzini pare non sia stato confermato, su di lui c’è un interesse della Comacchiese per portarlo in laguna. Il neo promosso in Eccellenza Mesola è sulle tracce del ramarro Valesani. Tanta carne al fuoco a Cento. Non rientrano nei piani della dirigenza biancoceleste il portiere Alberghini, gli attaccanti Sanci e Costantini, capitan Cioni e Perelli, che potrebbero andare al Bentivoglio, mentre percorso inverso potrebbe farlo l’attaccante Mezzetti. Intanto è confermato Ciro Di Ruocco: "Ha disputato un campionato superiore alle aspettative – è l’analisi del direttore sportivo Fabio Pivanti, a sua volta confermato – ci hanno buttato dai playoff quando abbiamo perso con il Masi Torello Voghiera". Sarà una squadra ambiziosa. "Cercheremo di costruire una rosa in grado di arrivare molto in alto. L’ossatura c’è, per alzare ancor di più il livello arriveranno 4-5 giocatori di qualità". Non è ancora stato confermato, ma è questione di giorni per la permanenza di "Bubu" Cappellari alla guida del Masi Torello Voghiera. L’unico dato certo è la guida della juniores anche il prossimo anno, ma il mister si aspetta la conferma anche in prima squadra. "Non ci sono certezze – dice deluso mister Cappellari – non mi è arrivata la conferma nella cena sociale dei giorni scorsi". Che però dovrebbe arrivare la prossima settimana, unitamente a quella di Maione e Tòffano. Rinnovamento nella continuità a Casumaro. "Hanno raggiunto l’accordo per la prossima stagione Benini, Barbieri, D’Elia, Catozzo e Govoni – afferma il ds Marani – come pure mister Rambaldi – determinante per il raggiungimento anticipato della salvezza". A Codigoro infine potrebbe lasciare la guida dei granata dopo tre anni Diego Grassi.

Franco Vanini