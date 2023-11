Calcio Eccellenza. Colligiana ‘armata’. Al ‘Manni’ arriva il Firenze Ovest

Sarà Alessio Argenti di Grosseto, coadiuvato dagli assistenti Simone Paparozzi (Grosseto) e Andrea Venturi (Arezzo), a dirigere il match di questo pomeriggio tra Colligiana e Firenze Ovest, in programma al ‘Gino Manni’ a partire dalle 14.30. Una sfida che appare fondamentale per entrambe le squadre: se il Firenze Ovest, bloccato in penultima posizione e reduce da due sconfitte consecutive, ha disperatamente bisogno di punti per risalire la graduatoria, i biancorossi sono ancora a caccia di quella continuità che è sempre mancata dall’inizio dell’anno. Dopo la vittoria casalinga contro la Fortis e il pareggio a reti bianche sul campo della Lastrigiana, ai ragazzi allenati da mister Giacomo Chini serve proseguire la serie positiva per confermare di essere in via di guarigione dopo una fase iniziale di campionato a dir poco deludente. E, possibilmente, proseguirla con una vittoria, per non rischiare che la distanza dalle zone nobili della classifica aumenti ancora, fino a livelli virtualmente incolmabili: al momento i biancorossi distano solo quattro lunghezze dalla zona play off, ma il tempo stringe, e perdere ulteriore terreno potrebbe risultare fatale. Occorre quindi una vittoria, magari accompagnata da un gioco di qualità migliore rispetto a quello visto nelle ultime uscite, evitando allo stesso tempo errori come il rigore concesso contro la Fortis, che ha rischiato di riaprire un match apparentemente ormai chiuso. A questo obiettivo potrà sicuramente dare un contributo il rientrante Calamassi, che dopo quasi dieci mesi di assenza per infortunio ha riassaggiato il campo proprio contro la Fortis. Tenuto a riposo a Lastra a Signa, è improbabile che possa avere nelle gambe l’intera partita, ma è molto probabile il suo impiego almeno a match in corso. Marco Brunelli