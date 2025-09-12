Calcio Eccellenza. Colligiana, Asta e Mazzola Siena ai nastri di partenza

Dopo le sfide di Coppa Italia, stanno per accendersi i riflettori sul campionato di Eccellenza Toscana, al via domenica. Tre le squadre senesi ai nastri di partenza, l’Asta Taverne, la Colligiana e il Mazzola, intenzionati a farsi valere, ognuno per quello che è il proprio obiettivo, in un girone che si preannuncia, come sempre, competitivo. Gli arancioblù, dopo l’ottima stagione disputata e i tanti cambiamenti apportati alla rosa in estate, punteranno a confermarsi: inizieranno il proprio cammino in casa, ospitando la Lastrigiana. I biancorossi invece, busseranno alla porta del Certaldo, già affrontato e battuto nel primo turno della Coppa Italia: l’obiettivo è quello di disputare un campionato all’altezza. Sogni di gloria per i biancocelesti, freschi del cambio di denominazione del club in Mazzola Siena, che puntano al primato, pur con la consapevolezza di doversela vedere con avversarie di valore come le neo retrocesse Sangiovannese e Figline. I ragazzi di Ghizzani, che in Coppa Italia hanno passato il turno a discapito proprio dell’Asta, domenica, esordiranno allo stadio ‘del Bisenzio’ di Signa.