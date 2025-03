Calcio Eccellenza. Colligiana in viaggio. La Sinalunghese aspetta il Mazzola

Quartultima giornata della stagione regolare per le quattro senesi del campionato di Eccellenza. La Colligiana affronta in trasferta la Castiglionese che punta a riprendersi dopo un girone di ritorno negativo seguito ad una andata passata sempre nelle posizioni di testa. Per i biancorossi, secondi a -5 dalla capolista Scandicci, l’unico risultato per sperare ancora nella promozione diretta è la vittoria.

L’Asta Taverne invece al campo sportivo Bertoni, ospita, sempre alle 14,30, la Fortis Juventus. Gli arancioblu sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Signa e proprio da lì è iniziata l’analisi prepartita del mister, Stefano Bartoli. "La sconfitta di domenica scorsa a livello di classifica non ci ha fatto male, comunque le partite rimaste sono poche e quindi dobbiamo riprendere subito il cammino". Un cammino che passa dalla partita contro la Fortis Juventus, in questo momento la terzultima in classifica, "Loro sono una squadra che non molla mai e che sta cercando la salvezza in tutti i modi, la scorsa domenica ne è la testimonianza con la vittoria contro la Lastrigiana - ha detto Bartoli -. Noi dal canto nostro stiamo bene e siamo concentrati". Con soltanto quattro gare alla fine del campionato, per l’Asta questa partita può essere quella spartiacque per l’accesso ai playoff. "Arrivati a questo punto è una gara da dentro o fuori, manca poco alla fine e vista la grande concorrenza chi sbaglia è fuori. Cercheremo di farci trovare pronti" ha concluso il mister.

Infine il derby tra Sinalunghese e Mazzola dello stadio Angeletti: i rossoblu sono in cerca di punti per togliersi dall’ultima posizione e agganciare i playout. La squadra di Ghizzani, ancora in silenzio stampa, cerca invece un successo per blindare un piazzamento playoff.