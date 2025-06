Calcio Eccellenza: conferme e nuovi arrivi per Trodica, Montefano e Jesina

In Eccellenza il Trodica ripartirà con l’attaccante Riccardo Antolini che è stato confermato dopo la vittoria del campionato di Promozione, invece si dividono le strade con il centrocampista Elia Ciucci. Il Montefano ha iniziato il giro di incontri con i giocatori della passata stagione e i viola dovrebbero ripartire dal centrocampista Matteo Palmucci e dall’attaccante Simone Bonacci, due calciatori del posto. Adesso il direttore sportivo dei viola Lorenzo Gigli approfondirà i discorsi con i componenti della rosa per fare il punto della situazione assieme all’allenatore Lorenzo Bilò. La Jesina ha affidato la panchina a Giammarco Malavenda, il nuovo direttore sportivo è Lorenzo Falcioni, negli ultimi anni ha lavorato nel Matelica.

La Settempeda in Promozione è molto attiva, ha presentato altri due colpi per potenziare l’attacco: si tratta di Franco Guermandi e Marco Tulli, entrambi provengono dalla Vigor Montecosaro dove sono stati allenati da Gregory Pierantoni fino allo scorso anno, il tecnico ora si è trasferito a San Severino. La Monturanese ripartirà con Emanuele Poggi come allenatore, mentre come direttore sportivo è stato preso il portorecanatese Marco Pantone che ha appena smesso i panni da calciatore.

In Prima categoria si separano le strade tra la Folgore Castelraimondo e l’allenatore Angelo Ortolani, la società lo ringrazia per il lavoro svolto, per la serietà e l’attaccamento alla maglia. La Folgore ha disputato i playoff e ha vinto la Coppa Marche.

L’Appignanese ha affidato la panchina ad Andrea Tiburzi, ex Camerino e Folgore Castelraimondo, e c’è stato anche il ritorno in società di Maurizio Gagliardini come direttore generale. La società vuole ripartire con persone nuove dopo la retrocessione dalla Promozione e l’intenzione è di allestire una formazione che possa essere subito protagonista.