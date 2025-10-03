Calcio Eccellenza - coppa italia. La Sestese ai quarti dopo i rigori

Serata di passione e sofferenza al ’Torrini, dove la Sestese è riuscita a strappare il pass per i quarti, superando ai rigori (6-4) una mai doma Real Cerretese, dopo un 2-2 maturato al novantesimo. Subito vantaggio della Sestese con Cucinotta, lesto a capitalizzare un assist di Ermini. Poi, il raddoppio di Casati che non sbagliava il rigore concesso per un atterramento ai danni di Ermini, portava la qualificazione su binari di rassicurante concretezza. La squadra di Polloni, galvanizzata, avrebbe potuto chiuderla lì, ma proprio Casati sprecava incredibilmente la palla del terzo gol.

Nella ripresa, i rossoblù abbassano i ritmi e gli ospiti ne approfittano con cinismo. Un errore del giovane portiere Giusti, scivolato malamente su un rinvio, dava la possibilità a Mallardo di riaprire la gara. Sull’entusiasmo, gli ospiti spingono sull’acceleratore e nel forcing finale, un superlativo e implacabile Mallardo trovava il guizzo del pari, rimandando tutto ai rigori.

Per la Sestese dal dischetto andavano a segno: Casati, Ciotola, Pisaniello e Robi (fatale solo l’errore di Berti). Ma il vero eroe del finale è il portiere Giusti, che dopo i penalty trasformati dalla Cerretese con Mallardo e Orsucci, si riscattava neutralizzando i tiri di Tramacere e Romiti.

Il tabellone dei quarti in programma il 12 novembre: Sestese-Cenaia, Antella-Sangiovannese, Colligiana-Valentino Mazzola e Lucchese-Viareggio.

G. Puleri