Calcio Eccellenza. Domenica di derby. L’Asta affronta la Sinalunghese

Non solo Colligiana – Siena. Domenica infatti è previsto un altro derby tra senesi del girone B di Eccellenza Toscana. A sfidarsi sul sintetico di Uopini saranno l’Asta Taverne e la Sinalunghese, entrambe reduci da due amarissimi ko che le hanno allontanate dai rispettivi obbiettivi. Partendo dai padroni di casa, lo stop in casa del Firenze Ovest sabato scorso ha reso oggettivamente più difficile la corsa verso la salvezza diretta anche se con sette giornate ancora da giocare (sei partite per gli arancioblu, visto che devono ancora scontare il turno di riposo) nulla è perduto. Ovvio che però la sfida contro i rossoblu di Pezzatini assume un’importanza notevole sia in termini di punti che di morale. Sinalunghese, Terranuova Traiana e poi il tuno di riposo: questo il cammino da oggi alla pausa del campionato, che riprenderà il 7 aprile, per Doka e compagni che quindi si giocano molto domenica. Dall’altra parte la Sinalunghese, con i playoff sempre più lontani visto che ad oggi la quinta, comunque a più cinque su Bucaletti e soci, non vi prenderebbe parte per il distacco dal Signa secondo, non può certo tirare i remi in barca anche perché la soglia dalla zona playout non è così ampia. La sconfitta contro un cinico Terranuova Traiana ha confermato il periodo non particolarmente fortunato durante il quale la squadra ha raccolto meno di quando avrebbe meritato. Per questo la sfida di domenica a Uopini si preannuncia assai equilibrata e probabilmente molto chiusa vista l’importanza della posta in palio. Ha l’obbligo di vincere anche il Mazzola che con la sconfitta, immeritata, contro il Signa ha complicato i suoi piani (e non solo i suoi a dire il vero) di accesso alla post season. La partita sul campo di Anghiari contro la Baldaccio Bruni è dunque importante, sperando in un improbabile passo falso del Signa contro un Foiano in difficoltà.

g.d.l.