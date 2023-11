Calcio Eccellenza: dopo la sconfitta con l’Olympia Thyrus. Ribaltone allo Spoleto. Via Raggi, torna Brevi

SPOLETO – Cambio in panchina a Spoleto. La sconfitta contro l’Olympia Thyrus è costata infatti la panchina a Francesco Raggi. A dirigere l’allenamento di ieri è stato il vice Alessandro Restani e nella giornata di oggi la società dovrebbe ufficializzare il ritorno di Ezio Brevi, di nuovo in sella dopo l’ultima esperienza in serie D a Cannara. Brevi esordirà domenica nella sfida interna con il Lama, altro spareggio in chiave salvezza dopo il ko contro la Thyrus che ha fatto scivolare i biancorossi al penultimo posto del campionato di Eccellenza con 9 punti conquistati nelle prime 11 partite. Cambio in panchina anche nel girone A di Promozione dove la Pietralunghese ha deciso l’esonero del tecnico Tommaso Guazzolini e del direttore sportivo Roberto Ceccagnoli. Il nuovo allenatore è l’ex Trestina e Angelana Luca Pierotti che ha già diretto il primo allenamento ieri sera. Con lui il preparatore atletico Giacomo Fabbri che prende il posto di Matteo Marconi. Confermato il resto dello staff tecnico. Pierotti esordirà domenica nella sfida interna contro la Virtus Sangiustino. Guazzolini lascia la squadra al secondo posto, con 23 punti conquistati nelle prime 11 giornate, a 4 lunghezze dal Castel del Piano capolista e con una finale di coppa da giocare contro il Cannara.