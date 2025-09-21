Calcio Eccellenza e Promozione. Derby Perignano-Cenaia. Mobilieri partenza in casa

Una seconda giornata di Eccellenza che mette subito di fronte la squadra rossoblù dei Frartres Perignano contro i vicini del Cenaia. Un derby che si annuncia avvincente per entrambe le squadre che si presentano a questo campionato con tante novità. La partita odierna per i Fratres è in effetti la prima di campionato perchè domenica scorsa la compagine di mister Fanani ha osservato il suo turno di riposo. Il Cenaia invece, dopo aver smaltito l’amarezza della sconfitta casalinga con lo Sporting Cecina, cercherà un pronto riscatto. L’allenatore verde arancione Sena dovrebbe avere tutti i giocatori a disposizione, con ancora il dubbio di Neri che potrebbe anche non essere in panchina. Per la compagine locale dei Fratres si tratta di un esordio in campionato con la penalizzazione dell’assenza di Remedi, Giordani e forse Genoviali, rientrati infortunati dall’impegno nella nazionale di Beach Soccer. "Proveremo a far nostra la partita – dice il ds Ragoni - convinto che i sostituti che scenderanno in campo metteranno ugualmente tanta determinazione e grinta". Inizio della partita ore 15.

Prima giornata di campionato per la Promozione che, espletato il turno di Coppa, vede tutte le nostre impegnate nel girone B. Il Saline, sconfitto in coppa dai Mobilieri Ponsacco, va a far visita al Castelfiorentino e cercherà di partire in campionato con il piede giusto. Impegno casalingo per i Colli Marittimi che ospitano l’Atletico Piombino. Una partita difficile ma, dopo le due sconfitte di coppa la squadra dei tre comuni punta ad una vittoria salutare. Voglia di rifarsi anche in casa della Cuoiopelli che cercherà al Masini di battere la compagine della Ginestra Fiorentina e di iniziare al meglio la nuova avventura. Sulle ali del successo in coppa e relativo passaggio del turno, i Mobilieri Ponsacco affrontano in casa la Sancascianese. In ultimo il San Miniato Basso che, sconfitto in coppa a Montelupo, si presenta davanti al proprio pubblico, contro la neo promossa Castiglioncello, determinato a disputare una bella partita. Inizio delle partite di Promozione ore 15,30.

Pietro Mattonai