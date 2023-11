Calcio Eccellenza e Promozione. Il Muggiò prova a rifarsi con la Trevigliese

La pattuglia di brianzole in Eccellenza non sta, ad ora, recitando ruoli da protagonista. Lo stava facendo fino a un paio di settimane fa il Muggiò nel girone B, ma i recentissimi passi falsi hanno arretrato al sesto posto la formazione di Natobuono che anche penalizzata dal non giocare sul proprio campo ha persosmalto. Oggi i gialloblù saranno alle 15.30 a Treviglio contro la Trevigliese. È quinta ma discontinua e soprattutto già a -7 dalla vetta la Leon che ha un po’ ripreso il passo nonostante il 2-2 di Tribiano di Ognissanti. Gli orange ospitano oggi alle 14.30 a Vimercate l’Olginatese e dovranno fare a meno sino a fine mese di Schingo squalificato per "condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro a fine gara". Completa il programma Vis Nova-Offanenghese. Nel girone A la Base tenta l’impresa contro un Casteggio in crisi, l’Ardor è a San Donato contro l’FC Milanese, posticipa alle 17.30 il Meda che vuole dare continuità in casa contro la Vergiatese. Match clou in Promozione nel girone B tra Concorezzese (seconda) e la capolista Mariano, c’è anche Casati-Lesmo. In Promozione sono saltate in settimana due panchine; a Brugherio al posto di Luca Malandrino è arrivato l’ex Base 96 Fabio Castellazzi (oggi l’esordio col Villa), mentre a Ceriano Laghetto esonero per Motta e squadra affidata ad interim a Pepe della Juniores che oggi proverà l’impresa contro la capolista Universal Solaro.