CALCIO - ECCELLENZA. Fanani: "Niente scuse. Il River ha giocato male»

Un River Pieve a dir poco sottotono che ha subìto la grinta del Fucecchio. Dopo la bella prestazione contro il Lanciotto Campi, questa volta i rossoneri hanno fatto un passo indietro.

"Abbiamo giocato male – ammette l’allenatore Pacifico Fanani – , mentre il Fucecchio ha fatto una grande partita. Bisogna essere sinceri. I tre gol subìti sono avvenuti anche per demerito nostro. Inoltre la squadra non è riuscita a reagire come avrebbe dovuto. Contro il Lanciotto Campi avevamo giocato bene anche in inferiorità numerica. Questa volta, invece, non siamo mai riusciti ad incidere".

La sconfitta per 3 a 0 dovrà, infatti, essere dimenticata il più presto possibile. "Domenica prossima saremo fuori casa contro il Camaiore – continua Fanani – e avremo a che fare contro una squadra che, di certo, ci darà del filo da torcere. Occorrerà cambiare passo. Dobbiamo lasciarci alle spalle questa sconfitta". Il River Pieve si trova, attualmente, in nona posizione, con 11 punti.

Federico Santarini