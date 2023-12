CALCIO - ECCELLENZA. Fanani: "River, pagati cari i pochi errori»

Bella partita del River Pieve che, però, non riesce a conquistare punti. I biancorossi, con una "rosa" ridotta, dovuta alle numerose partenze di questa sessione di mercato, hanno affrontato una squadra del calibro del Tuttocuoio e non hanno sfigurato. Ottimo l’esordio del nuovo acquisto Mattia Morelli, la nuova punta proveniente dalla Lastrigiana che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Canessa.

"Una partita giocata bene da tutti i ragazzi – afferma l’allenatore Pacifico Fanani – , nella quale, fino al 40’ del secondo tempo, si vinceva 2 a 1. Abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio di un gol. A inizio ripresa c’è stato il pareggio, segnato dal nuovo arrivato Morelli e, poi, il raddoppio di Fruzzetti. Abbiamo preso un palo con Cecchini. Dopodiché ci sono stati due episodi che hanno ribaltato tutto: il rigore a favore del Tuttocuoio e il gol subìto nel recupero. Nel complesso, però, il 3 a 2 finale ci penalizza troppo".

"La nostra – conclude Fanani – è stata un’ottima prestazione, condita da alcuni errori che abbiamo pagato a caro prezzo".

Domenica prossima il River giocherà sul campo della Pro Livorno Sorgenti.

Fed. Sant.