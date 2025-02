Calcio Eccellenza. Fcr sul campo della Vis Novafeltria a caccia di punti per la tranquillità

Fcr Forlì in campo oggi (ore 15) al comunale ‘Urbini e Casali’ di Novafeltria, nido della Vis, per la 26ª giornata del campionato di Eccellenza. Si tratta di uno dei due anticipi d’ufficio – l’altro è Castenaso-Osteria Grande –, scelti dal Crer. Sdraiàti di rigore, in zona Cesarini, a Solarolo, nel recupero della 24ª giornata, i biancorossi di mister Simone Muccioli si leccano le ferite e, memori del sacco di Cattolica – domicilio pro-tempore della capolista Tropical –, apparecchiano un nuovo colpo corsaro in terra riminese per non complicarsi la vita. Il cuscinetto di vantaggio sulla zona playout, infatti, si è pericolosamente sgonfiato (+5) e non consente a Melandri e compagnia calciante ulteriori incertezze. Assenti sicuri i lungodegenti Fiumi e Mantovani, in dubbio il portiere Carroli.

Di fronte c’è una Vis Novafeltria nei guai e affamata di punti: è penultima, sebbene reduce dal blitz di Massa Lombarda, e non può fermarsi. Ora, infatti, la zona playout dista solo due tiri di schioppo. Schizofrenico il ruolino di marcia dei riminesi, che in versione export ci hanno preso gusto (3 vittorie nelle ultime 3; 5 in totale), ma in casa sono un disastro: non hanno mai vinto e arrivano da una serie horror di 5 ko; 9 quelli complessivi.

Marco Lombardi