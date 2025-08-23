Calcio Eccellenza. Fcr, Under 19 e Next Gen al varo
Iniziata la preparazione delle due maggiori formazioni giovanili dei mister Boscherini e Lanzoni.
L’Fcr Forlì ha tolto i veli alla formazione Under 19. Agli ordini di mister Rudi Boscherini, la squadra ha svolto la prima seduta di allenamento al ‘Guido Monti’, in vista del campionato Élite. La rosa. Portieri: Giacomo Albergamo, Dean Demiraj. Difensori: Luca Comandini, Manuel Daporti, Moreno Ghirelli, Destiny Iyamu, Carlo Manetti, Francesco Manetti, Maicol Mescolini, Filippo Rinieri, Andy Shametaj. Centrocampisti: Leonardo Bartolini, Cesare Contoli, Luca Forlani, Davide Lazzari, Francesco Mancusi, Arafath Ouedraogo, Diego Ricci, Diego Sabatino, Riccardo Sgreccia, Stefano Stefanidhi. Attaccanti: Abdoul Hakim Bandaogo, Loukman Dene, Gianluca Donati, Mattia Mazara, Alessandro Pazzi, Gianmarco Violani.
Al campo sportivo ‘Devis Zanfini’ (via Ossi) è partita anche l’avventura della Fcr Next Gen Under 21, un progetto innovativo finalizzato a valorizzare i giovani preparandoli a indossare, un giorno, la maglia della prima squadra. Alla guida della nuova compagine c’è Luca Lanzoni, già vice allenatore della Juniores Under 19. Oggi prima sgambata in famiglia tra Under 19 e Next Gen Under 21 (ore 10, ‘Zanfini’).
m. lo.
