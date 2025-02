Calcio Eccellenza Femminile - Domenica al ’Biagiotti’ l’andata. Rinascita Doccia, assalto alla Coppa. Semifinale brivido contro il Prato

L’attenzione del calcio femminile regionale è rivolta alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. La formazione sestese del Rinascita Doccia, guidata da Sara Colzi, è tra le quattro qualificate che puntano alla finalissima che assegnerà il Trofeo, in programma il 30 marzo allo stadio Bozzi alle Due Strade. Domenica si giocano le gare di andata. La squadra di Sesto Fiorentino riceve in casa Il Prato Social Club (nelle ultime due stagioni guidato proprio dall’attuale allenatrice in forza al Rinascita). Fischio di inizio alle 15 al Comunale Aldo Biagiotti del Rinascita Doccia. Nell’altra semifinale si affrontano il Livorno e le senesi della Casolese. Le gare di ritorno il 16 marzo.

Nelle semifinali protagoniste quelle che sono le prime quattro squadre in campionato, tre delle quali si stanno giocando in un finale serrato la promozione in serie C nazionale (passa solo la prima). Rinascita Doccia è attualmente seconda, a 24 punti dopo 10 partite (ma ha già osservato il turno di riposo nel girone di ritorno) a tre punti dalla Casolese, formazione neopromossa ma che ha investito tanto (27 punti in 11 gare). Saranno decisivi gli scontri diretti: domenica 2 marzo al Biagiotti arriverà la squadra senese. Il Prato è attualmente secondo a 26 punti ma anche in questo caso col turno di riposo da ‘scontare’ e farà visita alle sestesi alla penultima giornata. Prima però c’è il doppio confronto di Coppa. L’obiettivo del Rinascita Doccia è quello di ribaltare l’esito della partita di andata in campionato, quando Prato si era imposta in casa per 1-0 grazie a un autogol al 94’ in una gara con molte recriminazioni da parte delle sestesi.

Per il Rinascita Doccia da elogiare anche la formazione Juniores di Ruben Bellucci che sta scalando le posizioni in graduatoria, con l’attacco che è il punto di forza). Un gruppo con i mezzi per levarsi diverse soddisfazioni e con giocatrici di valore. A conferma di un ottimo lavoro nel calcio femminile e di una struttura tecnica ben organizzata, che comprende il settore giovanile e i Centri di avviamento allo sport, c’è l’Under 17 gruppo eccellente che ha centrato risultati prestigiosi. Soddisfatto il presidente del Rinascita Doccia Adriano Bruscagli che crede molto nel calcio femminile che la società sta già portando avanti da diversi anni come vera pioniera di questa disciplina e i risultati gli danno ragione.

Francesco Querusti