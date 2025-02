Calcio Eccellenza femminile. Spezia torna al successo, ma che fatica con la Praese. Nellini e Ordura mettono a segno i due gol decisivi

Spezia 2 Praese 1

SPEZIA: Iaccarino; Colaiacomo, Pieri; Marcarelli (60’ Vannucci), Nellini, Ordura; Brunetti (55’ Argentato) Berti, Chilosi, Bernardi, Mori. (A disp. Bianchi, Manco, Marciasini). All. Foschi.

PRAESE: De Mattia; Cataldi, Salvi; Costa, Ricci, Cappelletti; Buzi, Nocco, Oliveri, Arrighi, Putina. (A disp. Palladino, Moramarco, Zanardi, Traversa). All. Sercia.

Arbitro: Panatto di Spezia

Reti: 16’ Nellini, 38’ Buzi, 65’ Ordura.

LA SPEZIA – Torna alla vittoria lo Spezia pur soffrendo contro la Praese, nel match di esordio di Mori e Chilosi. Le aquilotte dominano la partita ma sono nella ripresa riescono a superare le ospiti. Dopo i primi tentativi di Bernardi da una parte e di Arrighi dall’altra, al 16’ Brunetti serve Nellini che con un bel diagonale firma l’1-0. La reazione ospite è immediata, Iaccarino si salva sulla girata di Oliveri ma nulla può su Buzi che controlla un traversone di Nocco per l’1-1. Il nuovo vantaggio locale è a firma di Ordura nella ripresa, sulla respinta di un tiro della solita Bernardi, Colaiacomo sfiora il tris in contropiede, la Praese si getta in avanti ma le conclusioni di Buzi ed Arrighi non superano la sempre attenta Iaccarino.

Risultati: Vado-Genova Calcio 0-1; Novese-Busalla 0-2; EntellaSestri Levante rinviata, Speranza Savona-Albenga 1-1. Ha riposato Serra Riccò.