Calcio eccellenza. Forza e Coraggio tenuta a galla dalla matematica A sette giornate dalla fine servirebbe un miracolo

Una pesantissima sconfitta per ben 7-1 ha lasciato il segno sulla Forza e Coraggio nella 23ª giornata dell’Eccellenza. Il team delle Grazie perde un’importantissimo scontro diretto per la salvezza con la Voltrese e vede la sua classifica precipitare. Infatti i graziotti a sette giornate dalla fine del campionato sono sempre all’ultimo posto e sempre più lontani dalle dirette concorrenti ed appaiono ormai condannati alla retrocessione in Promozione e solo la matematica li tiene ancora in corsa. Vista la delicatezza del momento la società rosso-bianca ha deciso di non rilasciare dichiarazioni per cercare di ricompattare l’ambiente per ripartire sperando di compiere un miracolo. Certamente la situazione è difficilissima ed appare compromessa ma si sa nel calcio nulla è impossibile pertanto le ‘furie rosse’ in queste sette partite che mancano dovranno cercare di fare più punti possibili e poi si trarranno le conclusioni. Tornando alla gara di domenica scorsa come evidenzia il risultato è stata un monologo dei voltresi. Ma le assenze a cui ha dovuto sopperire mister Matteo Gassani hanno influito sulla prestazione dei suoi ragazzi che purtroppo è ormai da molto tempo che sono in emergenza. Ha esordito il neoacquisto Massimo Imperatrice, difensore classe 1999. Inoltre alcune ingenuità difensive nei primi 8’ hanno consentito ai genovesi di portarsi agevolmente sul 2-0 e tutto si è complicato. Nel finale graziotti anche in dieci a causa dell’espulsione di Lucaccini.

Paolo Gaeta