Calcio Eccellenza. Frenata Mazzola. Ghizzani: "Peccato. Meritavamo noi»

Mastica amaro il Mazzola che contro l’Antella ha interrotto la striscia di tre vittorie di fila nelle prime tre giornate. Uno 0-0, quello di Cerchiaia contro i fiorentini, che sta stretto a Camilli e compagni ma che comunque allunga la striscia positiva in vista del derby cittadino contro l’Asta Taverne di domenica prossima in casa degli arancioblu di mister Bartoli.

"Abbiamo giocato una buona partita - ha mister Marco Ghizzani -. E’ stata una gara energica, combattuta e dispendiosa da un punto di vista energetico da entrambe le parti. L’Antella ha dei buoni giocatori, alcuni li ho allenati e li conosco bene".

Peccato per le palle gol avute ma non sfruttate a dovere. "Sono una squadra che gioca bene ma credo che anche noi lo abbiamo fatto e forse ai punti avremmo meritato viste che cinque o sei occasioni importante create incluso il rigore non concesso ma che sembrava evidente visto che Discepolo non aveva nessun vantaggio a cadere dopo aver saltato un paio di giocatori. Ma sono soddisfatto perché i ragazzi ci hanno provato fino alla fine. Hanno interpretato la gara come piace a me e penso che hanno fatto bene nonostante qualche errore tecnico che però ci po’ stare" conclude Ghizzani.