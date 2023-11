Calcio Eccellenza. Geotermica, il Camaiore scappa via. Ballerini: "Avvio di gara deleterio»

GEOTERMICA

0

CAMAIORE

2

GEOTERMICA: Bettarini, Landi (29’st Gadiaga), Romeo, Pashja (20’ st Dussol) , Cacciò, Spagnoli, Scottu (23’ st Pruneti), Puccini, Pellegrini, Mecacci, Zoncu (51’ st Fornaciari). All.Ballerini.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Arzillotti, Arnaldi, D’Alessandro, Adami, Da pozzo (45’ st Orlandi), Geraci, Biagini, Kthella (34’ st Verona). All.Cristiani.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Marcatori: al 3’pt Biagini, al 16’pt Geraci.

Larderello – Il Camaiore con un avvio bruciante espugna il campo di Larderello e incassa l’intera posta in palio. Nei primi venti minuti la squadra ospite è riuscita ad andare in gol per ben due volte contro una Geotermica che è sembrata essere rimasta negli spogliatoi. Con questa tattica il Camaiore è riuscito a mettere in cassaforte la vittoria mentre, per il resto della partita, ha badato a difendersi affidandosi alle insidiose ripartenze che peraltro non hanno creato grossi problemi alla retroguardia locale. "Purtroppo l’inizio di gara per noi è stato deleterio – dice il mister della Geotermica Ballerini – con la squadra che è andata in black out. Poi abbiamo provato a cercare di rimontare, anche rischiando, ma pur essendo andati vicini al gol non siamo riusciti a concretizzare. Questo purtroppo attualmente è il nostro più importante problema". Dopo appena tre minuti gli ospiti costruiscono un bella azione corale e Biagini non ha problemi a realizzare il gol del vantaggio. Il raddoppio ospite arriva dopo appena un pugno di minuti, al 16’, con Geraci che conclude in rete una mischia in area locale. Solo a questo punto la Geotermica ha provato a reagire ma si è scontrata per tutto il resto della partita con il muro difensivo del Camaiore. L’impegno da parte della compagine di Ballerini c’è stato e in alcune occasioni è anche andata vicino al gol ma senza fortuna.

Pietro Mattonai