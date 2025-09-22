Calcio - Eccellenza: girone "A». Castelnuovo beffato. Raggiunto al 90’
Belvedere 2 Castelnuovo 2 BELVEDERE GROSSETO: Ginanneschi, Pecciarini (72’ Capoduri), Del Conte, Borboryo, D’Angelo, Veronesi (80’ Pecchia), Frati, Faenzi, Tantone, Bartolini, Cozzolino...
BELVEDERE GROSSETO: Ginanneschi, Pecciarini (72’ Capoduri), Del Conte, Borboryo, D’Angelo, Veronesi (80’ Pecchia), Frati, Faenzi, Tantone, Bartolini, Cozzolino (72’ Tenci). (A disp.: Pini, Artino, Rosi, Colledan, Cret Catalin, Consonni). All.: Giallini.
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Quilici, Morelli, Cecilia, Leshi, Lunardi, Ramacciotti (81’ Rossi), Bartolomei, Condè, Nardi, El Hadoui. (A disp.: Baldini, Bigondi, Landi, Gasperoni, Barbetti, Micchi, Tassi, Andreotti). All.: L. Grassi.
Arbitro: Marongiu di Livorno.
Reti: 9’ Condè, 25’ (rig.) Frati, 45’ Cecilia, 90’ Pecchia.
Note: ammoniti Lunardi, Cecilia, Veronesi, Tantone, Del Conte.
ROSELLE - Termina sul risultato di 2-2 la sfida fra Belvedere e Castelnuovo. Gli ospiti sbloccano la sfida al 9’ con Condé, il cui bel taglio alle spalle della difesa locale termina con una conclusione che supera Ginanneschi. Pareggiano i conti i padroni di casa al 25’, con un calcio di rigore trasformato da Frati che porta i suoi sull’1 a 1. Prima dell’intervallo, tuttavia, i garfagnini si portano nuovamente con il muso davanti grazie alla rete dell’1-2 siglata da Cecilia.
Nel secondo tempo la segnatura che mette la parola fine all’incontro arriva allo scoccare del 90’: Pecchia, subentrato da appena dieci minuti al posto di Veronesi, pareggia le sorti dell’incontro, per lo sconforto più totale del Castelnuovo che credeva di aver fatto sua la sfida.
Il Belvedere si conferma un avversario ostico che durante il campionato saprà vendere cara la pelle al cospetto di qualunque avversario.
