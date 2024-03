Calcio eccellenza. Gran derby tra Montespertoli e Fucecchio, ultima spiaggia per il Castelfiorentino

Il match clou dell’odierna giornata (fischio d’inizio alle 14.30) per le tre formazioni locali impegnate nel girone A di Eccellenza è sicuramente quello del Molino del Ponte di Baccaiano tra Montespertoli e Fucecchio. I gialloverdi di mister Sarti sono forse la più grande sorpresa della stagione visto che, partiti con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, hanno sempre stazionato in zona play-off e con soli 4 ko sono insieme alla capolista Tuttocuoio la compagine che ha perso di meno. Capitan Maltomini e compagni detengono anche un altro primato, proprio insieme al Fucecchio e al Pontebuggianese, ossia quello del più alto numero di pareggi ottenuti finora, ben 10 su 23 partite. Il Fucecchio dei tanti giovani cresciuti in casa, si sta comunque togliendo a sua volta diverse soddisfazioni e con 31 punti, 6 meno del Montespertoli, è ampiamente fuori dalla zona play-out visto anche il cospicuo vantaggio sulle ultime due in classifica. Ossia Geotermica e Castelfiorentino United, rispettivamente 15esima e 16esim con 13 e 12 punti, che saranno per l’appunto l’una di fronte all’altra al Florentia di Larderello-Pomarance. Un match delicatissimo per i gialloblù valdelsani, che all’andata ebbero la meglio per 2-0. Da allora, però, il team di Scardigli ha perso 6 punti dai diretti rivali per la salvezza e il match di questo pomeriggio è una sorta di ultima spiaggia. Per continuare a sperare almeno nei play-out, infatti, diventa fondamentale vincere visto che oltre a scavalcare la Geotermica, Giani e compagni devono assolutamente recuperare almeno 7 punti alla quintultima.