Calcio Eccellenza. Il big match è Fratres-Tuttocuoio

Una giornata (domani ore 14.30) molto interessante per le squadre pisane fra cui spicca la partita che si giocherà al Matteoli di Perignano tra la compagine locale dei Fratres e il Tuttocuoio. La seconda e la terza in classifica si affrontano per non perdere il passo rispetto alla capolista Cuoiopelli che invece ha un turno, sulla carta, ritenuto facile. I biancorossi ospiteranno sul terreno amico del Masini il Castelfiorentino che naviga in piena zona play out. Per la Cuoiopelli, che dovrà fare a meno di Viola, squalificato, un turno che dovrebbe confermare il suo buon cammino e la prima posizione in classifica. Occhi puntati a Perignano dove il Tuttocuoio, a cui il cambio di allenatore ha fruttato subito la vittoria, proverà a fare ancora un risultato pieno. Non staranno a guardare i Fratres che sono tornati da Ponte a Buggiano con una rotonda vittoria. Sarà certamente una partita da vedersi e da vivere. Conclude la rassegna la Geotermica che affronta sul proprio terreno la Ponte Buggianese. Entrambe arrivano da una sconfitta ma alla Geotermica, fanalino di coda, brucia ancora il ko a Campi Bisenzio. L’arrivo del nuovo allenatore, Matteo Niccolai, non ha dato subito un risultato positivo ma la squadra ha ben giocato.

Pietro Mattonai