Calcio: Eccellenza. Il Camaiore ospita il Montespertoli terzo della classe. Cristiani mette in guardia. È assente capitan Biagini

Big-match oggi alle 14.30 al Comunale dove il Camaiore riceve la terza della classe Montespertoli. E sarà partita speciale per il grande ex Imbrenda, che fino a dicembre giocava coi gialloverdi (segnando 5 reti con loro). Settimana movimentata in casa bluamaranto con diversi giocatori alle prese con l’influenza: Arnaldi, Crecchi e un paio di Juniores aggregati ormai stabilmente alla prima squadra come Natali e Pezzini. Inoltre c’è stato un problemino accusato da Velani che ha preso una botta al polpaccio ed è in dubbio per oggi. L’assenza certa per infortunio è poi quella di capitan Biagini. Camaiore-Montespertoli sarà diretta dal fischietto Tommaso Bulletti di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Kristian Rama di Livorno e Francesco Dell’Agnello di Pontedera. "Il Montespertoli è un blocco granitico assai difficile da scalfire – mette in guardia il tecnico Pietro Cristiani – stanno facendo un grande campionato e sono una squadra spaventosamente solida e pratica, che attacca e difende sempre insieme, con tutti i suoi giocatori. Hanno grande fisicità in diversi elementi e poi velocità sulle fasce nel loro 4-4-2 che si esalta nell’uno contro uno. Sono complicati da affrontare. Pressano in maniera molto organizzata".

Probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro, 21 Zambarda, 3 Crecchi (2004) (Nazzaro, 2004); 8 Amico, 4 Anzilotti, 45 Da Pozzo; 10 Ricci (2003) (Adami, 2004); 9 Geraci, 11 Imbrenda (Kthella). All. Pietro Cristiani.

Questo il resto del programma della 21ª giornata: Castelfiorentino-Pro Livorno (arbitro Simone Giovannini di Prato, assistenti Daniele Vicari di Lucca e Matteo Particelli di Carrara); Fucecchio-Cuoiopelli (Matteo Martini di Arezzo, Jacopo Belli di Siena e Simone Mazzoni di Prato); Geotermica-River Pieve (Manuel Marchi di Siena, Michele Napolano di Empoli e Greta De Vanni di Livorno); Lanciotto Campi-Fratres Perignano (Nicola Mascelloni di Grosseto, Fabio Cerofolini di Arezzo e Roberto Pappalardo di Empoli); Ponte Buggianese-Massese (Gianluca Noto di Pisa, Francesco De Feudis di Firenze e Gabriele Notari di Siena); Sporting Cecina-Montecatini (Lorenzo Bonamici di Grosseto, Vincenzo Mongelli di Pisa e Francesco Pucci di Carrara); Zenith Prato-Tuttocuoio (Andrea Norci di Arezzo, Giacomo Ginanneschi di Grosseto e Vincenzo Smecca di Carrara).