Calcio eccellenza. Il Certaldo inciampa. Primo test amaro . Oggi nuova sfida

CERTALDO0VALENTINO MAZZOLA2

CERTALDO: Gasparri, Ciappi, Pinzani, Tanganelli, Modesto, Covino, Dussol, Alfani, Di Fiandra, Di Leo, Cianciolo. Sono entrati: Cicali, Pennini, Cesarano, Palumbo, Buica, Benedetti, Bacciottini, Poienari, Celoni, Gistri, Vanni. All.: Gangoni.

VALENTINO MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Saitta, Gucci, Puppato, Camilli, De Filippo, Discepolo, Corsi. Sono entrati: Sanpieri, Scardigli, Zanaj, Ghiozzi, Pasqualetti, Bonechi, Guadagnoli, Pinna, Zizzo, Capezzuoli, Guarino, De Vivo, Reka. All.: Ghizzani.

Reti: 53’ Guadagnoli, 70’ Rocchetti.

CERTALDO – Due reti nella ripresa condannano il Certaldo nella prima amichevole stagionale. Al Comunale passa il Valentino Mazzola dell’ex ds viola Manganiello che sarà avversario anche nel girone B di Eccellenza. A fare la differenza gli undici giorni di lavoro in più nelle gambe degli ospiti, oltre alle due amichevoli già disputate, grazie alle quali la compagine di Strada della Cerchiaia è apparsa più tonica e rodata. Tante, comunque, le indicazioni che mister Gangoni ha potuto trarre da questo primo confronto, soprattutto in termini di conoscenza dei tanti nuovi arrivati. Le due reti ospiti sono arrivate con altrettante conclusioni imparabili. Certaldo che tornerà in campo già questo pomeriggio alle 17.30, sempre al Comunale, per un altro collaudo. Avversaria la Primavera del Pontedera, altra squadra che si sta già allenando da diverse settimane e sarà sicuramente più avanti a livello di condizione generale.

Si.Ci.