Calcio Eccellenza. Il giovane Casadei dal Forlì torna all’Fcr

Luca Casadei torna a vestire i colori dell’Fcr Forlì. Jolly offensivo classe 2004, giunge a titolo temporaneo fino al termine della stagione dal Forlì, dove è cresciuto. Dopo una breve parentesi nel settore giovanile del Cesena, Casadei fa il suo esordio con i galletti in serie D nella stagione 2021-22. Seguono le esperienze con l’Fcr (Eccellenza), l’Atletic Frampula (Terza Categoria) e l’Edelweiss Jolly (Promozione). "Sono felice di essere tornato – ha dichiarato Casadei –, qui mi sono sempre trovato bene. Obiettivi? Penso solo a dare il massimo e a rimettermi in gioco, poi sarà il mister a fare le scelte". Il giocatore indosserà la maglia numero 17 e "rappresenta una valida pedina per il reparto offensivo di mister Muccioli", recita la nota diramata dal club.