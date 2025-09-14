Calcio Eccellenza. Il Mazzola Siena inizia l’avventura a casa del Signa

Il Mazzola Siena inizia il campionato in trasferta a Signa, formazione esperta e navigata a questo livello. La squadra di mister Marco Ghizzani (nella foto), che ieri ha annullato la consueta conferenza della vigilia in rispetto al calciatore Zanaj, colpito da un gravissimo lutto familiare, punta a fare meglio della scorsa stagione quando la corsa alla serie D si fermò solo in semifinale nazionale. Quest’anno con una parte della rosa mantenuta invariata alla quale sono state aggiunti elementi di qualità e prospettiva l’obbiettivo è quello di essere competitivi per il vertice del girone B nonostante l’agguerritissima concorrenza con le neo retrocesse Sangiovannese e Figline in primis. Arbitra oggi alle 15 Testa di Bergamo con Cerefolini di Arezzo e Petri di Lucca. Sarà la prima gara ufficiale con la nuova denominazione visto che nei giorni scorsi la società la società aveva comunicato l’esito positivo del procedimento di trasformazione della nuova denominazione sociale in Ssd V. Mazzola Siena. "Questo cambiamento, improntato alla crescita societaria, permetterà di sviluppare progetti ambiziosi e avere maggiore sicurezza giuridica, mantenendo sempre come unico obiettivo la promozione dello sport, l’inclusione e tutti i principi sani delle attività sportive. L’aggiunta del nome ‘Siena’ al nuovo appellativo, in modo tale da identificare l’appartenenza alla nostra meravigliosa città, rafforza quel profondo legame che dura sin dal lontano 1949, anno che ha dato vita alla società in onore del capitano del Grande Torino, scomparso nella drammatica tragedia di Superga" così recitava la nota del club.