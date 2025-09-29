Calcio Eccellenza. Il Mazzola Siena è bello e spietato. Certaldo travolto

CERTALDO 0MAZZOLA 4

CERTALDO: Gasparri, Cicali T. (68’ Pinzani), Innocenti, Aguedo (83’ Tanganelli), Pennini (65’ Celoni), Edu Mengue, Piochi, Alfani, Pareggi, Di Leo, Ciappi.Panchina: Cicali S., Poienari, Cianciolo, Palumbo, Sadiq, Cicali G. Allenatore Gangoni.

MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Gucci (65’ Pagliai), Bonechi, Capezzuoli (80’ Zizzo), Camilli, Corsi (60’ Zanaj), Discepolo, Barducci (73’ Puppato).Panchina: Sampieri, Ghiozzi Pasqualetti, Saitta, Scardigli, Turillazzi. Allenatore Ghizzani.

Arbitro: Fantoni di Valdarno (Braga-Mori).

Reti: 50’ Bonechi, 53’ Rocchetti, 61’ Discepolo, 64’ rig. Camilli.

Note – Ammoniti: Ciappi, Campatelli, Capezzuoli. Recuperi: 1’ e 4’.

CERTALDO – Ampio successo esterno per il Mazzola che a Certaldo conferma l’ottimo momento di forma liquidando i padroni di casa con una ripresa super. Dopo un primo tempo avaro di situazioni interessanti, il Mazzola parte fortissimo dopo l’intervallo, prevenendo al vantaggio al 50’: angolo di Discepolo, Bonechi incorna di testa la rete dello 0-1. Appena il tempo di risistemarsi dopo l’esultanza ed è già tempo di gioire nuovamente: azione di Capezzuoli, Gianassi si fa trovare pronto al traversone sul quale svetta Rocchetti, Gasparri tocca ma non riesce a levare la sfera dalla porta per lo 0-2. Mazzola dilaga realizzando la terza marcatura con Discepolo, bravo a scippare Innocenti e ha segnare a tu per tu con Gasparri. Al 64’ Discepolo viene atterrato in area guadagnando la massima punizione. Dal dischetto Camilli è glaciale spazzando Gasparri per il poker. I viola provano a squotersi al 68’, bella volee di Celoni respinta splendidamente da Chiarugi. Dopo quattro minuti di recupero si chiude con la terza vittoria biancoceleste in altrettante uscite, il Mazzola è atteso adesso dal turno di coppa infrasettimanale contro il Belvedere Grosseto.