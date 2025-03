Calcio Eccellenza. Il Mazzola va sotto poi trova il pari e sfiora in successo

CASTIGLIONESE

1

MAZZOLA

1

CASTIGLIONESE: Balli, Giorgi, Cavallini, Gori, Menci (87’ Bergoglio), Cecci, Berneschi, Scichilone, Doka (81’ Falomi), Minocci, Viciani (71’ Evangelisti).

Panchina: Antonielli, Capogna, Parisi, Banelli, Tavanti, Priorelli. Allenatore Zacchei.

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Rocchetti, Zanaj, Geraci, Taflaj, Borri.

Panchina: Masiero, Pasqui, Saburri, Papini, Forconi, Turillazzi, Leonardi, Zeppi, Ghiozzi Pasqualetti. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Calabrò di Reggio Calabria (Finizzola – Sordi).

Reti: 37’ Berneschi, 75’ Campatelli.

Note – Ammoniti: Berneschi, Cecci, Viciani, Minocci, Scichilone, Zanaj, Geraci, Campatelli. Recupero: 0 e 3’.

CASTIGLION F.NO – Finisce in parità la sfida tra Castiglionese e Mazzola. A rendersi pericolosi per primi sono gli ospiti con un paio di traversoni di Vecchiarelli la difesa è attenta e allontana. Non succede praticamente nulla fino all’1-0: Berneschi recupera palla, si invola verso l’area di rigore dopo aver vinto due rimpallo e realizzando la rete del vantaggio con una conclusione deviata. I biancocelesti reagiscono con la botta di Geraci, Balli si supera rifugiandosi in corner. I locali sfiorano il raddoppio un minuto prima dell’intervallo, l’ex di giornata Cavallini lascia partire un fendente mancino che Fontanelli para in angolo. Al 69’ azione insistita della Castiglionese, la palla sfila pericolosamente area prima della spazzata di Bonechi. Il Mazzola, proprio dal rilancio del suo centrale, scappa in contropiede ma Rocchetti vede deviarsi in angolo il suo tentativo. I biancocelesti pervengono al pareggio al 75’, Campatelli prende l’ascensore sul corner battuto da Taflaj depositando in porta la palla del pareggio. Minuto 84, Evangelisti cerca di superare Vecchiarelli in marcatura, il numero 15 calcia improvvisamente chiamando Fontanelli alla respinta. All’87’ clamoroso contropiede del Mazzola, Geraci e Vecchiarelli non si intendono permettendo l’intervento di Gori.