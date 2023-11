Calcio Eccellenza. Il Meda è rinato, ma oggi c’è la capolista Pavia

Sarà una domenica importante per almeno tre brianzole di Eccellenza. Test difficili soprattutto nel girone A per Ardor Lazzate e Meda impegnate con le big della classifica. I bianconeri di Giovanni Cairoli, che stanno vivendo un ottimo momento, in posticipo alle 17.30 al “Mino Favini” ricevono la prima capolista Pavia, imbattuta da quando in panchina è arrivato Stefano Civeriati. Il Pavia, eliminato dalla Coppa dal Ciliverghe (che se la vedrà in semifinale con il Lazzate), ha vinto otto giorni fa con la Calvairate, raggiunta in vetta dopo una lunga rincorsa. Proprio i milanesi saranno avversari oggi alle 14.30 a Vimodrone dell’Ardor, caricata dalla vittoria di mercoledì col Sondrio. Trasferta a Vergiate per la Base (senza lo squalificato De Petri).

Nel girone B cerca una rapida inversione di tendenza il Muggiò che oggi pomeriggio sarà a Canzo contro l’Altabrianza di mister Ardito. La Leon (con lo squalificato Bonalumi) invece prosegue la sua rimonta e ospita a Vimercate la Soncinese, Vis Nova in casa anche lei contro una capolista, la Nuova Sondrio seguita da un pullman di tifosi dalla Valtellina. Nel girone B di Promozione spiccano i "derbissimi" Casati-Concorezzese con in palio un posto al sole e Ac Lissone-Biassono.

Ro.San.