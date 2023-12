Calcio Eccellenza. Il Muggiò torna a casa ma fa 0-0 con Arcellasco. La Leon prova a vincere

Finisce a reti inviolate l’anticipo di ieri pomeriggio tra Muggiò e Arcellasco; era la prima gara che la squadra del presidente Pace giocava sul campo di via Superga. Sempre nel girone B prosegue la rincorsa della Leon alla vetta e a Sondrio e Mapello. La squadra di Joelson ospita questo pomeriggio la Trevigliese in uno scontro di altissima visto che i bergamaschi sono terzi dietro alla coppia di reginette del raggruppamento e avanti di appena due lunghezze rispetto Bonseri & soci (foto). Insomma, vietato non vincere. Come non può fallire la Vis Nova nella tana del fanalino di coda Calolziocorte dopo un girone di andata fin qui sotto le attese. Nel girone A la squadra del momento è l’Ardor Lazzate che vuole perfezionare la sua rincorsa e arrivare al giro di boa il più in alto possibile a patto di battere oggi alle 15 la Vergiatese. Fedele dovrà fare a meno di Zefi squalificato tre turni per aver colpito con un pugno un avversario. Sta bene anche la Base che all’Altopiano riceve la Caronnese di Corno, a un passo dalla finale regionale di Coppa Italia. Il Meda, che perde Romeo fino a giugno, è di scena a Sesto Calende.

Ro.San.