Calcio eccellenza. Il Sansepolcro vince e allunga. Il Cannara prova a rispondere

La giornata numero 23 di Eccellenza si apre con l’allungo in vetta del Sansepolcro. La formazione di Armillei batte 2-1 il Pontevalleceppi nell’anticipo e si porta a più 5 sul Cannara, con una gara in più. Capolista in vantaggio con Pasquali al 16’. Pari del Pontevalleceppi in avvio di ripresa con Silvestri ma ecco che a mettere la freccia ci pensa Mariotti. Oggi tutte le altre gare con fischio di inizio alle 15.

Bastia-Narnese: vietato sbagliare per entrambe. Il Bastia per uscire dalla zona playout, la Narnese per non mollare l’inseguimento alla vetta.

Cannara-Tavernelle: la vittoria del Sansepolcro costringe il Cannara a vincere ma il Tavernelle ha bisogno di punti per scalare la classifica.

Ellera-Città di Castello: partita dall’esito, sulla carta scontato, con l’Ellera che pensa già ai tre punti.

Olympia Thyrus-Angelana: snodo cruciale per il campionato di entrambe che sognano ancora l’inseguimento al primo posto.

Pietralunghese-Castiglione del Lago: a Pietralunga vogliono i playoff, a Castiglione del Lago la salvezza. Ecco spiegata l’importanza del match.

Terni Fc-Atletico Bmg: mettere in sicurezza la zona playout l’obiettivo dell’undici di Tozzi Borsoi e di quello di Farsi chiamati a muovere la classifica.

Umbertide Agape-Pierantonio: la prima di Sabatini sulla panchina degli umbertidesi in un derby molto sentito che può voler dire molto sulla rincorsa al primato dei biancazzurri e sulla corsa salvezza dei padroni di casa chiamati a guadagnare punti sulla penultima piazza.