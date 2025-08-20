Calcio Eccellenza. "Il Seregno ha fame, ma senza pressioni»

Un anno fa tutte le incertezze legate alla novità totale del progetto con la ferrea volontà – mai celata – di restare un solo anno in Promozione, il nuovo punto di partenza dopo le macerie lasciate in eredità dalla gestione capitolina.

Ora, a livello tecnico e societario, c’è una solida realtà che il prossimo mese di settembre giocherà il campionato di Eccellenza, come era negli auspici agli inizi. Il Seregno si sta allenando da una decina di giorni agli ordini di Gabriele Avella, si sta anche misurando nelle prime sgambate “agostane“ per farsi trovare prima pronto per la Coppa Italia (esordio casalingo il 7 settembre contro il Cinisello, completa il triangolare la Fucina di Muggiò) e soprattutto per il campionato.

C’è già il calendario e l’esordio, sette giorni più tardi, nel girone B sarà ancora al Ferruccio alle 15.30 contro la Cisanese. Alfredo Varini, responsabile tecnico della prima squadra e presidente onorario, ha già indicato la strada da seguire: "Andremo avanti domenica dopo domenica, scendendo ogni volta sul terreno di gioco per vincere. A fine stagione faremo la conta dei punti, ma la pressione sarà tutta su altre squadre". Un approccio pragmatico e concentrato sul lavoro quotidiano quello di Alfredo Varini, uno degli uomini simbolo della “rinascita“ e che ha ceduto la carica di presidente proprio durante l’estate a Claudio Pozzi. Il direttore sportivo Alessandro Abdalla ha disegnato e poi descritto la rosa del Seregno FBC 2025/26 come un mix di gioventù ed esperienza: "Abbiamo una squadra piena di giovani in rampa di lancio, reduci da straordinari percorsi giovanili, affiancati da alcuni decani provenienti da carriere in categorie superiori, e dallo zoccolo duro dei senatori che hanno già vestito con orgoglio l’Azzurro seregnese durante la scorsa stagione. È un gruppo che abbiamo costruito con attenzione, che ha dentro fame, qualità e senso di appartenenza".

Gli acquisti più significativi portati a termine da Abdalla riguardano la difesa con l’innesto di Andrea Bosco e l’attacco con l’arrivo, da Meda, di Samuele Calmi e Axel Caldirola. Leonardo Sabìa, consigliere e rappresentante della proprietà detta la via: "Giocheremo con la serenità degli outsider, con l’orgoglio della nostra divisa azzurra e dello stadio Ferruccio, e con la gioia di chiamarci Seregno e di rappresentare la nostra Città. Vogliamo che ogni partita sia un momento di unione tra squadra, tifosi e territorio".

Ro.San.